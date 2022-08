Bayern straci kolejną gwiazdę po "Lewym"? Zaskakujące plany transferowe

Bayern Monachium jest bardzo aktywny w czasie trwającego właśnie letniego okienka transferowego. Bawarczycy zakupili m.in. Mazraouiego, Gravenbercha, de Ligta, Tela i przede wszystkim Mane, natomiast zdecydowali się również na rozstanie z dużą grupą zawodników, w tym z Rocą, Tolisso czy Richardsem.

Nie ma jednak wątpliwości, że najważniejsza decyzja dotyczyła sprzedaży Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona - Polak był bez cienia wątpliwości największą gwiazdą "Die Roten" i jego odejście fani Bayernu przywitali z wielkim smutkiem, żalem, a czasem nawet i wściekłością. Być może niedługo będą musieli ponownie oswajać się z faktem utraty kolejnej gwiazdy drużyny.

Leroy Sane nie zawsze grał od pierwszego do ostatniego gwizdka

Jak informują bowiem informują brytyjskie media, m.in. "Daily Mail", Manchester United i Liverpool F.C. zaczęły na poważnie rozważać zakontraktowaniem... Leroy'a Sane, czyli byłego zawodnika Manchesteru City. Wiele wskazuje na to, że taki transfer mógłby okazać się bardzo korzystny dla reprezentanta Niemiec.

Wszystko to dlatego, ze już w poprzednim sezonie Sane miewał wyraźne problemy z rozgrywaniem pełnych 90 minut w kolejnych meczach Bayernu. W obliczu przybycia na Allianz Arena wspominanego już Sadio Mane niemiecki skrzydłowy musiałby się liczyć z jeszcze mniejszą liczbą podobnych szans.

Manchester United i Liverpool F.C. zainteresowane Sane. Skąd pomysły na taki transfer?

Dlaczego jednak to właśnie "Czerwone Diabły" i "The Reds" zainteresowali się 26-latkiem? W przypadku MU byłby on tak naprawdę jedynie "opcją ratunkową" - coraz bardziej wątpliwe z dnia na dzień zdają się być przenosiny na Old Trafford w wykonaniu Antony'ego, gracza Ajaksu Amsterdam. Choć trener Erik ten Hag jest zdeterminowany, by znów współpracować z tym futbolistą, to "De Amsterdammers" nie mają ochoty tracić kolejnego ważnego zawodnika - zwłaszcza, że nowy sezon w Eredivise już się zaczął.

Jeśli mowa z kolei o Liverpoolu, to po prostu wielkim fanem talentu Sane jest sam Juergen Klopp, który jak widać ma ochotę na zupełne odświeżenie ofensywy LFC. Po tym, jak na Anfield trafił zimą Luis Diaz, do składu dołączył również Darwin Nunez i nie ma wątpliwości, że przy dobrej formie to właśnie ci dwaj gracze będą teraz w dużej mierze stanowić o sile ataku wicemistrzów Anglii. Być może w tej układance znajdzie się również miejsce dla Sane...

Leroy Sane ma za sobą bardzo udane lata w Bayernie Monachium

Leroy Sane z Bayernem Monachium związany jest od 2020 roku - z bawarską ekipą zdołał zdobyć jak dotychczas dwa mistrzostwa oraz trzy Superpuchary Niemiec, dodając do tego jeden Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata.

Na angielskich boiskach piłkarz występował w latach 2016-2020 - z "The Citizens" wygrał dwa mistrzostwa, dwa Puchary Ligi i dwie Tarcze Dobroczynności. Jeden raz sięgnął z MC po Puchar Anglii.