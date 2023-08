Transferowa saga Kane`a była wyjątkowa, bo chyba nigdy wcześniej akurat Bayern Monachium nie był uwikłany w tak skomplikowaną i przede wszystkim kosztowną operację. Monachijczycy przyzwyczaili, że po pierwsze nie wydają na piłkarzy tak wielkich pieniędzy jak to ma miejsce np. w Premier League, a po drugie ich transfery raczej są robione bardzo sprawnie i nie poprzedzają ich tygodniowe rozważania i medialne plotki. No to w przypadku Kane`a jedno i drugie było doprowadzone wręcz do skrajności. Pojawiły się też głosy, ze wydanie ponad 100 milionów euro na 30-latka z rocznym kontraktem jest efektem desperacji klubu po nieudanym poprzednim sezonie.

Legenda mocno krytykuje Bayern w sprawie Kane`a. "Dali się oszukać"

Sam debiut Anglika był z kolei błyskawiczny, bo w sobotni poranek oficjalnie poinformowano o jego transferze, a już wieczorem był na ławce rezerwowych w meczu z RB Lipsk. Jego wyjście na rozgrzewkę w drugiej połowie spotkało się z ogromną wrzawą na Allianz Arena, a wreszcie po nieco ponad godzinie gry Kane pojawił się na murawie. To nie był jednak wymarzony debiut, bo wchodził przy stanie 0:2, a po kilku minutach było już 0:3 , kiedy z rzutu karnego swojego trzeciego gola w tym meczu zdobył Dani Olmo. Łącznie Kane zaliczył ledwie kilka kontaktów z piłką i wciąż musi czekać na pierwsze oficjalne trofeum w swojej karierze.

Ta sytuacja wyraźnie nie spodobała się Lotharowi Matthausowi, który w swoim felietonie dla Sky Sports dosyć mocno wypunktował decyzje władze Bayernu, przede wszystkim zwracając uwagę, że zdecydowanie pospieszono się z debiutem Kane`a.

Dla mnie debiut Kane'a był pomyłką. Lot, szybkie testy medyczne, podpisanie kontraktu w środku nocy. To nie był dobry pomysł na pierwszy mecz w nowym klubie. Nie pozwoliłbym mu zagrać w tym meczu. Po całym zamieszaniu wokół transferu powinno się go zaprezentować kibicom i posadzić na trybunach obok Uliego Hoenessa. Porządnie potrenowałby z drużyną przez tydzień, a potem od początku zacząłby sezon przeciwko Werderowi Brema ~ przedstawił swój punkt widzenia wieloletni zawodnik Bayernu

W dalszej części swojego tesktu 62-latek wskazuje też, że Bayern trochę niepotrzebnie dał się wciągnąć w transferową grę Tottenhamu i Daniela Levy`ego. Jego zdanie, choć Kane powinien być świetnym wzmocnieniem dla zespołu Thomasa Tuchela, to same rozmowy transferowe nie powinny tak wyglądać, a Bayern pozwolił sobie na coś, co w przeszłości nigdy nie miałoby miejsca. Klub pozwolił się postawić pod ścianą, gdzie wcześniej z reguły to on ustalał reguły.

"Ogólnie to świetny transfer. Kane jest jednym z pięciu najlepszych napastników na świecie. Musi przyzwyczaić się do Bundesligi, ale na pewno strzeli wiele goli. To jednak nie był transfer w stylu Bayernu. Nie pamiętam, by kiedykolwiek dałby się w taki sposób oszukać innemu klubowi. W przeszłości ktoś powiedziałby: "Chcemy twojego piłkarza, oto 90 mln euro. Proszę, zastanówcie się przez tydzień". Gdyby nic się nie działo, klub miałby plan B. Nikt nie zniósłby takich negocjacji przez trzy tygodnie" - dodał.

Bayern już w piątek 18 sierpnia zainauguruje nowy sezon Bundesligi. Kane i spółka udadzą się do Bremy na mecz z Werderem, gdzie od tego sezonu występuje Dawid Kownacki.

Lothar Matthaeus / Ronny Hartmann

Harry Kane / Getty Images

Zdaniem Lothara Matthausa Harry Kane nie powinien tak szybko zadebiutować w Bayernie Monachium /