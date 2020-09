Bayern Monachium rozegrał wybitne spotkanie na początek nowego sezonu Bundesligi, wygrywając 8-0 z Schalke 04 Gelsenkirchen. Robert Lewandowski zdobył jedną z bramek, strzelając w meczu otwarcia już w szóstym sezonie z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Schalke 04 Gelsenkirchen 8-0. Gol i dwie asysty Lewandowskiego - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Tym razem wszystkie jupitery nie były skierowanie na Roberta Lewandowskiego, ponieważ występ polskiego napastnika był tylko jednym z elementów genialnego spektaklu Bayernu Monachium. Hat-trickiem na rozpoczęcie sezonu popisał się Serge Gnabry, a znakomite zawody rozegrał debiutujący w Bayernie Leroy Sane.



Lewandowski także nie zawiódł, zdobywając bramkę i notując dwie asysty. Pierwsza z nich, podanie do Thomasa Muellera, wykonana była pięknym podaniem raboną. Wcześniej Lewandowski sam wywalczył i wykorzystał rzut karny.



Dla Lewandowskiego był to już szósty z rzędu sezon, w którym zdobywa bramkę w meczu otwarcia. Kibice Bawarczyków mają z pewnością nadzieję, że "Lewy" powtórzy swój wyczyn z zeszłego roku, gdy strzelał bramki w 11 pierwszych kolejkach sezonu.



Polski napastnik może śmiało zresztą nazywać się katem Schalke. Dla "Lewego" był to już dziesiąty kolejny ligowy mecz z Schalke, w którym zdobywał bramkę. Strzelił w tym czasie 13 goli.

Reklama

Lewandowski ma już na koncie 163 bramki w Bundeslidze zdobyte w barwach Bayernu. Tym samym Polak wyprzedził pod tym względem obecnego szefa klubu Karla-Heinza Rummenigge i ustępuje jedynie legendarnemu Gerdowi Muellerowi.



Jubileuszowego gola zdobył także Thomas Mueller. Bramka zdobyta po podaniu Lewandowskiego była jego 200. golem dla Bayernu.

Zdjęcie Przed meczem Hansi Flick i Robert Lewandowski odebrali nagrody dla Trenera Roku i Piłkarza Roku w Niemczech / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

WG