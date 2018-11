Sandro Wagner jest rozczarowany swoją pozycją w Bayernie Monachium. Frustrację piłkarza mogą wykorzystać angielskie kluby, które są zainteresowane pozyskaniem napastnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund - Bayern Monachium 3-2 - bramki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Bundesliga - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

Dwa londyńskie kluby - West Ham United i Crystal Palace chciałyby wzmocnić ofensywę i poszukują napastnika. Jak informuje thesun.co.uk, menedżer "Młotów" Manuel Pellegrini jest gotów wyłożyć siedem milionów euro, aby wykupić piłkarza z Bayernu jeszcze w zimowym okienku transferowym.

Wagner jest wychowankiem Bayernu, ale w 2008 roku zdecydował się opuścić klub, aby mieć szansę na regularne występy. W grudniu 2017 roku piłkarz Hoffenheim przyjął ofertę powrotu do Monachium.

Od początku było wiadomo, że klub pozyskał go jako zmiennika Roberta Lewandowskiego, ale Wagner miał nadzieję, że "Lewy" będzie częściej dostawał wolne, zwłaszcza że Bayern niemal zawsze walczy na trzech frontach do końca sezonu.

W drugiej części ubiegłego sezonu wystąpił w 18 meczach Bayernu i strzelił dziewięć goli. W obecnym sezonie trener Niko Kovacz rzadko daje mu okazję do gry. W Bundeslidze zagrał tylko w czterech spotkaniach, a w sumie we wszystkich rozgrywkach wszedł na boisko w ośmiu meczach, z których tylko jeden rozegrał w pełnym wymiarze czasu.



Wagner nie kryje, że chciałby częściej grać i choć jego kontrakt ma być ważny do 2020 roku, to niemieckie media twierdzą, że wcześniej może opuścić Bayern. Niedawno spekulowano, że może trafić do Galatasaray, teraz pojawił się nowy kierunek.

Zobacz wyniki angielskiej Premier League

MZ