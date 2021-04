- To był mój najlepszy czas w Bayernie - powiedział Robert Lewandowski, podsumowując okres, w którym zespół prowadził Hansi Flick.

Hansi Flick miał chwilowo przejąć stery w Bayernie po Niko Kovaczu, a okazał się trenerem, który poprowadził Bawarczyków do zdobycia wszystkich możliwych trofeów - i to już w pierwszym sezonie.



Niemiecki szkoleniowiec niespodziewanie zrezygnował jednak z pracy w Bayernie. Wszystko wskazuje na to, że jest głównym kandydatem do objęcia posady selekcjonera po ustępującym Joachimie Loewie.



Lewandowski chwali Flicka

- To był mój najlepszy czas w Bayernie. Hansi Flick zawsze jasno przedstawiał nam, czego oczekiwał - powiedział Robert Lewandowski na temat Flicka, cytowany przez redakcję "SportBild".



- Hansi jest świetnym trenerem, ale przede wszystkim świetną osobą - komplementował trenera Lewandowski.

Polski snajper pod wodzą Flicka nie tylko seryjnie zdobywał trofea, ale strzelał też niesamowitą liczbę goli. W 68 meczach pod wodzą Flicka "Lewy" zdobył już 78 bramek i zaliczył 21 asyst.



Hansi Flick poprowadzi jeszcze zespół Bayernu w trzech ostatnich spotkaniach ligowego sezonu. Nowym trenerem Bayernu zostanie Julian Nagelsmann.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Hansi Flick / AFP

