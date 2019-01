James Rodriguez jest mocno rozczarowany tym, że trener Niko Kovacz nie opiera na nim gry Bayernu Monachium. Kolumbijczyk zachowuje się tak, jakby chciał odejść. Robert Lewandowski przekonuje jednak, że James jest wybitnym piłkarzem, bardzo ważnym dla bawarskiej ekipy.

James potrzebował czasu na aklimatyzację w Monachium po tym, jak został wypożyczony z Realu Madryt, ale udowodnił, że może być wiodącą postacią w zespole mistrza Niemiec. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy trenerem Bayernu został Niko Kovacz. Chorwat nie stawiał na Jamesa na początku sezonu, a w listopadzie piłkarz naderwał więzadła w kolanie i stracił prawie dwa miesiące.

Gdy się wykurował i przepracował przerwę zimową, liczył na regularne występy, ale w dwóch pierwszych meczach Bundesligi w nowym roku wchodził tylko na kilkanaście ostatnich minut. To zdecydowanie za mało jak na jego aspiracje i swoje niezadowolenie po raz kolejny zademonstrował spóźniając się na trening. Niemieckie media regularnie rozpisują się o tym, że narasta w nim frustracja, a część fanów jest zdania, że zachowuje się jak rozkapryszone dziecko. Robert Lewandowski wziął go jednak w obronę.



- Jeśli nie mielibyśmy piłkarzy niezadowolonych z tego, że nie grają, to dopiero wtedy mielibyśmy problem - skomentował "Lewy", którego cytuje niemiecki Sport.de.



Polski snajper Bayernu przypomniał, że to zupełnie naturalne, że każdy piłkarz ma swoje ambicje, chce grać i wygrywać. Podkreślił, że rywalizacja o miejsce w składzie pozytywnie wpływa na zespół. - Widzę, że wszyscy zawodnicy dobrze trenują. To dla mnie i dla drużyny najważniejsze, że każdy jest gotowy dać z siebie wszystko - powiedział Lewandowski.



- Nie byłbym zadowolony, gdybym siedział na ławce. Gdyby piłkarze siedzieli na ławce rezerwowych z uśmiechem na ustach, to byłoby coś nie tak. Wszystko może się jednak szybko zmienić i może ktoś inny trafić na ławkę. Potrzebujemy każdego zawodnika w tym sezonie - przekonywał Lewandowski, wysyłając przy tym jasny sygnał do Jamesa.



- Jest wybitnym piłkarzem. Pokazał to choćby swoimi podaniami w meczu z Hoffenheim. To jest dla nas istotne. Nieważne ile grasz, ale jeśli jesteś w stanie zrobić coś szczególnego, to może to być tylko z korzyścią dla zespołu - powiedział polski napastnik Bayernu.



Lewandowski próbował też zmobilizować Jamesa, aby nie tracił nadziei na regularna grę i pracował tak, jakby był graczem podstawowego składu. - Czasami przychodzi okres, że piłkarz nie gra, choć chciałby. Ale przychodzi też taka faza, że zawodnik wchodzi do gry i musi być do tego gotowy - dodał Robert Lewandowski.



