Niemiec, który od 1 lipca pozostaje bez klubu występował w Bayernie w latach 2011-2021. Znakomicie zna realia Bundesligi, a do tego łączyły go koleżeńskie relacje z weteranami, Manuelem Neuerem, czy Thomasem Muellerem. Z tego też powodu środkowy obrońca został zaproszony do ośrodka Bayernu, gdzie odbył z drużyną kilka treningów. Mimo to mistrz Niemiec ostatecznie zrezygnował z zakontraktowania go.