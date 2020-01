Achraf Hakimi znalazł się na celowniku Bayernu Monachium. Hiszpańska "Marca" twierdzi, że szefowie mistrza Niemiec skontaktowali się już z Realem Madryt, sondując możliwość wykupienia zawodnika.

21-letni obecnie obrońca nie mieścił się w podstawowym składzie "Królewskich" i został wypożyczony do największego rywala Bayernu w Bundeslidze - Borussii Dortmund.



Młody piłkarz radzi sobie bardzo dobrze, a jego wartość podnosi uniwersalność - gra na prawej obronie, ale może być ustawiany także na lewej stronie, czy w pomocy.

Gdy Hakimi przenosił się do Niemiec, wyceniany był na 7,5 mln euro, a obecna jego wartość to 45 mln euro (źródło: Transfermarkt).



Dwuletnie wypożyczenie do piłkarza do Borussii zakończy się 30 czerwca, a jego kontrakt z Realem ma być ważny do 2022 roku. Oznacza to, że już wkrótce będą musiały zapaść ważne decyzje w sprawie jego przyszłości.



Hiszpańskie media informowały niedawno, że trener "Królewskich" Zinedine Zidane jest pod wrażeniem rozwoju, jaki dokonał Hakimi w Niemczech i widzi dla niego miejsce w Madrycie. Jeśli Hakimi rzeczywiście wróci do Realu, stanie przed trudnym zadaniem rywalizowania z Danim Carvajalem, Alvaro Odriozolą czy Nacho.



Doskonale zdają sobie z tego sprawę w Niemczech i to nie tylko w Dortmundzie. Młodego asa BVB chciałby pozyskać Bayern Monachium, który już rozpoczął rozmowy z Realem w sprawie wykupienia zawodnika.



Hakimi rozegrał dotąd 54 spotkania w barwach Borussii Dortmund i choć najczęściej grał w obronie, to strzelił dziewięć goli i zaliczył 13 asyst.

MZ