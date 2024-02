Bayern przejęty przez legendę? Takie wieści i już poważny problem

Tym samym coraz częściej zaczęto wspominać o możliwym zwolnieniu Tuchela , choć za Odrą pojawiły się też spekulacje o tym, że zarząd FCB będzie chciał zacisnąć zęby i wytrzymać z nim u steru przynajmniej do końca sezonu. Niemniej jednocześnie ruszyła giełda nazwisk jego potencjalnego następcy, a każde kolejne doniesienie zdaje się być coraz bardziej zaskakujące.

Zinedine Zidane w Bayernie Monachium. Padają słowa o jednej istotnej przeszkodzie

Sporo mówiło się chociażby o powrocie Flicka czy przybyciu na Allianz Arena Jose Mourinho , a teraz włoskie "Corriere dello Sport" jako kandydata do poprowadzenia "Gwiazdy Południa" wskazało... Zinedine'a Zidane'a , który pozostaje bez zatrudnienia od czerwca 2021 roku, kiedy to z własnej woli rozstał się z Realem Madryt .

Tu jednak pojawia się jedna istotna kwestia - według "Sport Bild" taka kooperacja raczej nie wejdzie w życie, gdyż "Zizou" wolałby trafić do miejsca, gdzie przeszkodą dla niego nie byłaby bariera językowa. 51-latek jest co prawda poliglotą, ale akurat mową Goethego nie operuje.

Ole Gunnar Solskjaer... tymczasowym trenerem Bayernu? To byłby nieoczekiwany ruch

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden interesujący zwrot akcji - niemiecka redakcja Sky Sports niejako potwierdza, że temat Zidane'a jest brany na poważnie u "Die Roten", ale wskazuje przy tym, że nie ma dowodów na to, by zostały tu wykonane jakieś konkretne ruchy.