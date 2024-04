"Kicker": Thomas Mueller planuje zakończenie kariery

Sam piłkarz, który od początku kariery jest wierny Bayernowi, nie chce odchodzić do innej drużyny. Co więcej, włodarze Bayernu mają już plan, by wcielić go w klubowe szeregi, z myślą o przyszłym objęciu władzy w klubie. Przez wiele lat Bawarczycy odnosili sukcesy właśnie pod wodzą legendarnych byłych piłkarzy - Karla-Heinza Rumennigge oraz Uliego Hoenessa.