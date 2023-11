Bayern powalczy z Barceloną o wielki talent. Na horyzoncie hitowy transfer

Teraz na celowniku działaczy znalazł się utalentowany Florian Wirtz , występujący na co dzień w rewelacji bieżącego sezonu, Bayerze Leverkusen. 20-letni pomocnik wzbudza potężne zainteresowanie na Starym Kontynencie. Jakiś czas temu mocno zdeterminowana by pozyskać zawodnika była FC Barcelona, która wydaje się najpoważniejszych rywalem dla aktualnych mistrzów Niemiec.

Bayern powalczy z Barceloną o wielki talent. 20-latek może przebić rekord Kane'a

Nazwisko utalentowanego pomocnika pojawia się w kontekście przejścia do Bayernu w latach 2024 - 2025 , dlatego przedstawiciele klubu będą mieli jeszcze trochę czasu, by odłożyć niezbędne środki. Jedynym zagrożeniem jest jednak FC Barcelona, która już od jakiegoś czasu szuka kolejnego kreatywnego zawodnika, który w przyszłości mógłby zastąpić doświadczonego Ilkaya Gundogana .

Wiadomo, że chcąc kupić Floriana Wirtza działacze Bayernu muszą się liczyć ze sporym uszczupleniem klubowej kasy. Potencjalna kwota z łatwością przebije 95 milionów euro przeznaczone na Kane'a. Wiele wskazuje na to, że Bayer Leverkusen będzie chciał za swoją gwiazdę od 120 do nawet 130 milionów euro . Kwota jest tak wysoka, bo kontrakt młodego zawodnika obowiązuje do czerwca 2027 roku .

Florian Plettenberg dodaje, że Bawarczycy będą chcieli sprowadzić również Ronalda Araujo, który na co dzień reprezentuje barwy FC Barcelony. Wiele wskazuje jednak na to, że ten ruch będzie niezwykle ciężki do zrealizowania, bo Urugwajczyka obowiązuje kontrakt do 2026 roku.