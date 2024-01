Bayern potwierdził pierwszy zimowy transfer. To kolega nowej gwiazdy

Bayern Monachium kompletuje transfer nowego obrońcy. Potwierdził to na czwartkowej konferencji prasowej trener Thomas Tuchel. Mistrzowie Niemiec pozyskają Erica Diera, któremu zapłacą Tottenhamowi Hotspur cztery miliony euro. To kolejny zawodnik "Kogutów", który przenosi się do Bawarii. W lecie Bayern wzmocnił napastnik Harry Kane, który walczy o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego.