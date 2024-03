Bayern potwierdza, plotki okazały się prawdą! Wydano oficjalny komunikat

Angielski defensor trafił do Bayernu jako czwarty środkowy obrońca, ale w czasie kiedy problemy w klubie przeżywają Dayot Upamecano i Matthijs de Ligt , a Kim Min-jae przebywał na Pucharze Azji. Szybko wystąpił w siedmiu meczach, w tym pięciu od pierwszej minuty.

W tych spotkaniach Dier nie zawiódł. Trudno powiedzieć, by spisywał się rewelacyjnie, ale w kiepsko wyglądającym Bayernie p rezentował się przyzwoicie na tle rozczarowujących kolegów.

Bayern Monachium. Eric Dier na dłużej w klubie

Dziś Bayern potwierdził to oficjalnym komunikatem. O wejściu w życie klauzuli poinformował nowy dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl.

Wczoraj Dier rozegrał 90 minut, a jego zespół tylko zremisował 2-2 z Freiburgiem. W Bundeslidze może tracić już 10 punktów do Bayeru Leverkusen, który jutro zagra z 1. FC Koeln. We wtorek Bawarczyków czeka kluczowe spotkanie z Lazio Rzym w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie to Lazio wygrało 1-0.