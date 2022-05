Bayern "pokonany" własną bronią? Wielki dylemat nie tylko z Lewandowskim

Oprac.: Tomasz Brożek Bundesliga

Sadio Mane - który chce trafić do Bayernu Monachium - znalazł się w takiej samej sytuacji, co... Robert Lewandowski! Jak czytamy w "The Athletic", Liverpool nie chce latem sprzedać Senegalczyka i woli oddać go za darmo za rok... podobnie jak mistrzowie Niemiec reprezentanta Polski. Czy walczący o transfer skrzydłowego Bayern zostanie "pokonany" swoją własną bronią?

