Bayern Monachium przystąpi do spotkania z FC Koeln podrażniony ubiegłotygodniową domową porażką z Borussią Moenchengladbach. Gospodarze sobotniego meczu - popularne "Kozły" notują w ostatnich kolejkach najlepszą serię w całej Bundeslidze. Czy Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie zdoła uporać się z niżej notowanym przeciwnikiem i zastopuje dobrą passę Koeln?



Koeln - Bayern. Seria trwać będzie nadal czy przełamanie?

Koeln nadspodziewanie dobrze radzi sobie w obecnej edycji Bundesligi i z dorobkiem 28 punktów plasuje się po osiemnastu rozegranych meczach na szóstej pozycji. Choć do końca sezonu daleko, to Koeln obecnie zgłasza poważne aspiracje do walki o europejskie puchary. Koeln wygrało trzy ostatnie mecze w lidze niemieckiej, co aktualnie jest najlepszą serią spośród wszystkich drużyn. Ostatnio Koeln ograło na wyjeździe Herthę Berlin 3-1.



Koeln przegrało u siebie z Bayernem w siedmiu poprzednich meczach w Bundeslidze. Ostatni raz Koeln triumfowało na własnym obiekcie w starciu z drużyną Roberta Lewandowskiego w lutym 2011 r., kiedy kapitan reprezentacji Polski był wówczas graczem Borussii Dortmund. W ekipie Koeln grali w tamtym meczu Sławomir Peszko i Adam Matuszczyk.



Koeln - ostatnie wyniki:



Hertha - Koeln 1-3

Koeln - Stuttgart 1-0

Wolfsburg - Koeln 2-3

Koeln - Augsburg 0-2

Arminia - Koeln 1-1



Bayern od falstartu rozpoczął zmagania w 2022 roku w Bundeslidze. Lider tabeli przegrał w minionej kolejce na własnym obiekcie z Borussią Moenchengladbach 1-2. W tamtym spotkaniu bramkę dla Bayernu zdobył Robert Lewandowski, dla którego było to dwudzieste trafienie w lidze niemieckiej. Polak po dotychczasowych kolejkach ma trzy trafienia więcej od Patricka Schicka z Bayeru Leverkusen oraz siedem goli więcej od Erlinga Haalanda, który zdaniem wielu ekspertów, w tym także legend, jest naturalnym następcą Lewandowskiego w Bayernie.



Robert Lewandowski strzelał bramki w dwóch poprzednich meczach Bundesligi, w których Bayern mierzył się z Koeln. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Bayern do starcia z Koeln nie przystąpi już tak mocno osłabiony jak w potyczce z Moenchengladbach. Do dyspozycji trenera Bayernu mają być już gracze, który do niedawna przebywali na kwarantannie. Wszystko wskazuje, że od początku z Koeln zagra w bramce Manuel Neuer, a najpewniej na ławce zasiądą: Leroy Sane, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Tanguy Nianzou oraz Omar Richards.

Bayern - ostatnie wyniki:



Bayern - Moenchengladbach 1-2

Bayern - Wolfsburg 4-0

Stuttgart - Bayern 0-5

Bayern - Mainz 2-1

Bayern - Barcelona 3-0

Koeln - Bayern. Kiedy i o której godzinie mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego?

Starcie Koeln - Bayern w ramach dziewiętnastej kolejki Bundesligi odbędzie się w sobotę 15 stycznia. Początek meczu o godzinie 15:30.

Koeln - Bayern. Gdzie oglądać transmisję w tv i online live stream?

Sobotni mecz Bundesligi: Koeln - Bayern można obejrzeć wyłącznie online live stream na platformie Viaplay.



Koeln - Bayern - tekstowa relacja "na żywo" na sport.interia.pl.



