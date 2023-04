Hoffenheim rozpoczęło rywalizację na Allianz Arenie z animuszem i energią, jednak nie zaprezentowało odpowiedniej jakości czysto piłkarskiej, by zagrozić Bayernowi. Goście zmarnowali świetną kontrę - Ihlas Bebou zrobił wszystko dobrze do momentu ostatniego podania. Monachijczycy byli bardziej konkretni i w 17. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Benjamina Pavarda, który będąc w polu karnym wykorzystał dobrą prostopadłą piłkę od Kingsleya Comana.

Podopieczni Thomasa Tuchela kontrolowali spotkanie, choć nie można stwierdzić, że Oliver Baumann miał ręce pełne roboty. Do przerwy tylko jedno z siedmiu uderzeń gospodarzy poleciało w światło bramki. Dało się odczuć, że już w środę Bawarczyków czeka rewanżowe starcie z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, bo tempo meczu nie było zbyt wysokie.

Pierwszą sytuację strzelecką w drugiej części gry miał w 53. minucie Leroy Sane. Skrzydłowy za wszelką cenę chciał jednak uniknąć wykorzystania swojej słabszej, prawej nogi, co pozbawiło go przestrzeni i ostatecznie zepsuło akcję. Kilkadziesiąt sekund później zawodnicy Pellegrino Matarazzo mogli doprowadzić do wyrównania. Angelino świetnie dośrodkował, jednak pozostawiony bez krycia, zamykający akcję z bliskiej odległości Pavel Kaderabek posłał futbolówkę obok bramki.