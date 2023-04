Bayern pogrążony w chaosie. Były reprezentant Niemiec dosadnie. "Są rozdarci"

Freund wprost o sytuacji w Bayernie: Nie trzymają się razem

Napiętą sytuację panującą na Allianz Arena, w rozmowie z niemieckimi mediami skomentował były reprezentant Niemiec - Steffen Ferund. Nie ma on wątpliwości, że w zespole z takimi problemami, po prostu nie da się ot, tak odnosić sukcesów, na co Tuchel musi być przygotowany .

"To pokazało, co dzieje się w drużynie. Jasne jest, dlaczego Thomas Tuchel nie od razu odnosi tutaj sukcesy, jest to niemożliwe w zespole z takimi problemami. Ta kłótnia między zawodnikami pokazuje, że Bayern jest wewnętrznie rozdarty. Kiedy coś idzie nie po myśli, drużyna zawsze trzyma się razem, a w tym przypadku jest inaczej" - skomentował w rozmowie ze sport.de.