Piłkarze Bayernu Monachium szykują formę na drugą część sezonu i mają już za sobą obóz w Katarze. Niemieckie media podsumowały zgrupowanie i wytypowały piłkarzy, którzy najbardziej na nim zyskali i tych, którzy szansy nie wykorzystali.

Zarówno bild.de, jak i sport1.de umieścili wśród zwycięzców obozu w Aspire Academy w Dausze Roberta Lewandowskiego. Serwis internetowy niemieckiej telewizji napisał wręcz, że "Lewy" sprawia wrażenie, jakby był w życiowej formie. Podkreślono, że polski snajper jest znacznie bardziej rozluźniony niż pół roku temu, gdy nosił się z zamiarem zmiany klubu. "Dla Bayernu jest to wciąż niezbędny zawodnik" - podsumowano.

Także bild.de ocenił, że Lewandowski powrócił do treningu w świetnej formie.

Drugim piłkarzem obok "Lewego", który znalazł się na obu listach wygranych ostatniego zgrupowania, jest stoper Bawarczyków - Jerome Boateng. Mistrz świata sprzed czterech lat nie ma za sobą udanej jesieni, ale wygląda na to, że przezwyciężył problemy zdrowotne i wraca do wysokiej dyspozycji. W gierkach zawsze był w pierwszej drużynie, co jasno sugeruje, że trener Niko Kovacz zamierza na niego stawiać.

Czyje akcje spadły najbardziej po obozie w Katarze? Obie redakcje nie mają wątpliwości - najwięcej stracił Franck Ribery. Francuz najpierw podpadł przez aferę "złotego steku", a później złapał kontuzję. Szansy nie wykorzystał też Arjen Robben, który nie powrócił jeszcze do treningów z drużyną.

Sport1.de podkreślił, że bardzo dobrze na treningach prezentowali się Mats Hummels i James Rodriguez, ale obaj raczej przegrali walkę o miejsce w podstawowym składzie. Według bild.de podobny los spotka Javiego Martineza, który jest niżej w rankingu niż Thiago i Goretzka.

Bawarczycy powrócą do gry w obronie mistrza Niemiec 18 stycznia i od razu trafią na bardzo groźnego rywala - TSG Hoffenheim. Po 17 kolejkach Bayern zajmuje drugie miejsce ze stratą sześciu punktów do Borussii Dortmund.

