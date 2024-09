Bayern pisze historię. Kolejny pogrom, magiczna bariera o krok

Brak tytułu mistrza Niemiec w poprzednim sezonie ewidentnie zmotywował piłkarzy Bayernu Monachium do jeszcze cięższej pracy. „Die Roten” w obecnie trwającej kampanii są klasą dla samego siebie i odnoszą zwycięstwo za zwycięstwem. W sobotni wieczór Harry Kane i spółka dopisali kolejne trzy punkty do ligowej tabeli. Anglik wraz z kolegami zrobił to w nie byle jakim stylu. Tym razem rozbity na własnym stadionie został Werder Brema. Miejscowi stracili aż pięć bramek, nie strzelając choćby jednego gola. Zespół z Bawarii za chwilę przekroczy magiczną barierę.