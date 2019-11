19-letni napastnik Bayernu Monachium Jann-Fiete Arp ma niewiarygodnego pecha. Nabawił się kontuzji dzień po powrocie do treningów, upadając na niedawno operowaną rękę.

Arp został sprowadzony z HSV Hamburg w roli zmiennika Roberta Lewandowskiego, ale minionego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Tylko dwukrotnie znalazł się w kadrze meczowej Bayernu, zmagając się z kilkoma już problemami zdrowotnymi.

Z pierwszych spotkań 19-latka wyeliminowały problemy żołądkowe. Gdy je zwalczył, doznał złamania kości łódeczkowatej w lewej ręce i musiał przejść operację.



Do treningów wrócił w środę, ale w bardzo pechowy sposób. Już podczas pierwszych zajęć Arp niefortunnie upadł na lewą, operowaną niedawno rękę. Jak poinformował "Bild", czeka go przynajmniej miesięczna przerwa w grze, co oznacza, że młody Niemiec w tym roku prawdopodobnie już nie zagra.

Arp, który był gwiazdą reprezentacji Niemiec do lat 17 (zdobył 18 bramek w 19 meczach). Dla HSV wystąpił w 38 spotkaniach, zdobywając cztery gole. Bayern zapłacił za niego około 3 mln euro. Napastnik wciąż czeka na oficjalny debiut w pierwszym zespole.

