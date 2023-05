Bayern na drodze do wielkiej kompromitacji, a dyrektor szokuje. Wywołał ogromną burzę

Bayern Monachium. Hasan Salihamidzić uważa, że podjął dobre decyzje

Po chwili dodał również, że w przypadku Thomasa Tuchela najważniejszy będzie czas. "Długo przyglądaliśmy się pracy Nagelsmanna. Byliśmy zdania, że musimy działać. Thomas Tuchel potrzebuje okresu przygotowawczego z drużyną. Wtedy wszystko będzie lepsze" - stwierdził, a jego wypowiedzi spotkały się ze sporą krytyką fanów, którzy w komentarzach bardzo ostro go krytykowali. Bayernowi do końca sezonu pozostał wyjazdowy mecz z 1. FC Koeln, Borussia z kolei najpierw w niedzielę uda się do Augsburga, by zakończyć rozgrywki przed własną publicznością przeciwko Mainz. W Monachium muszą więc liczyć, że któryś z tych zespołów będzie w stanie urwać punkty BVB.