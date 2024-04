Bayern na dnie, dziennikarze nie mieli litości. "Osiągnął szczyt śmieszności"

Podopieczni Thomasa Tuchela udali się w sobotę do Heidenheim an der Brenz na starcie ze spisującym się zdecydowanie powyżej oczekiwań beniaminkiem. Rozgrywające pierwszy w historii sezon w Bundeslidze Heidenheim w rundzie jesiennej sprawiło "Bawarczykom" niemałe problemy . Wówczas po zaciętej walce i wielu emocjonujących zwrotach akcji beniaminek przegrał 2:4.

Dwie skrajnie różne połowy z Heidenheim. Nieprawdopodobny rollercoaster emocjonalny w meczu z beniaminkiem

Pierwsza połowa sobotniego meczu zwiastowała kolejne zwycięstwo Bayernu. "Die Roten" całkowicie zdominowali gospodarzy, choć na pierwsze trafienie przyszło kibicom czekać do 38. minuty. Wtedy też wynik otworzył Harry Kane. Jeszcze przed przerwą podwyższył go Serge Gnabry, a mistrz Niemiec mógł ze względnym komfortem przystąpić do drugiej połowy.