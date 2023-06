Bayern mówił o Lewandowskim, a tu niespodzianka. Rekordowa fortuna leży na stole

Transfer nowego napastnika, który de facto zostanie następcą Roberta Lewandowskiego - choć Polak już minionego lata wyprowadził się z Niemiec i trafił do FC Barcelona - to główny cel Bayernu Monachium na zbliżające się okno transferowe. Nie kryją przedstawiciele obozu mistrza Niemiec .

- Rynek transferowy właśnie startuje, każdy klub stara się poprawić swój zespół. W poprzednim roku Robert Lewandowski został sprzedany , to stanowiło przynajmniej 50 bramek we wszystkich rozgrywkach, których brakowało. Myślę, że trzeba coś z tym zrobić . W pozostałych kwestiach panuje całkowity spokój - stwierdził kilka dni temu w rozmowie z DAZN słynny Karl-Heinz Rummenigge.

Bayern Monachium szuka następcy Roberta Lewandowskiego. Wyłoży fortunę na Victora Osimhena?

Jeszcze przed zakończeniem sezonu 2022/23 na klubowych boiskach sporo mówiło się o tym, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do wzmocnienia linii ataku Bayernu Monachium jest snajper SSC Napoli - Victor Osimhen , który poprowadził klub spod Wezuwiusza do mistrzostwa Włoch . Szybko pojawiły się jednak informacje, jakoby nigeryjski snajper był zbyt drogi dla Bawarczyków .

To wręcz niepodobne do "Die Roten". Najdroższym nabytkiem niemieckiego klubu był do tej pory francuski obrońca Lucas Hernandez, który podczas wykupu z Atletico Madryt kosztował Bayern Monachium 80 mln euro. Niewykluczone, że 27-latek opuści latem Bawarię, by zostać nowym piłkarzem PSG.