Osłabiony Bayern Monachium tylko zremisował 1-1 z Unionem Berlin w meczu 28. kolejki Bundesligi. Bawarczycy prowadzili po bramce Jamala Musiali, ale stracili gola cztery minuty przed końcem. Co gorsza, boisko z urazem opuścił Kingsley Coman...

Niklas Suele, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Corentin Tolisso, Marc Roca, Leon Goretzka, Douglas Costa, Serge Gnabry, Robert Lewandowski - to nie wyjściowy skład Bayernu Monachium, a lista nieobecnych. Bawarczycy w kluczowym momencie sezonu zmagają się z plagą kontuzji.

Z tego powodu mistrzowie Niemiec zagrali dziś w bardzo eksperymentalnym ustawieniu. Na lewej obronie zadebiutował Josip Stanisić, a od początku po raz pierwszy zagrał 20-letni Tiago Dantas. Dwóch kolejnych graczy rezerw - Dimitri Oberlin i Remi Vita znalazło się na ławce rezerwowych.



Union do osłabionego rywala podszedł z ogromnym respektem i ograniczał się do rzadkich kontrataków, jakby będąc zadowolonym z remisowego wyniku. Bayern miał przewagę, aktywny był zwłaszcza Jamal Musiala, lecz przed przerwą nie potrafił przebić się przez obronę rywala.



Kibice Bayernu bardziej jednak niż grą i wynikiem mogli przejmować się kontuzją Kingsleya Comana. Francuz jeszcze przed przerwą zgłosił uraz i sygnalizował potrzebę zmiany. Gotowy do wejścia był już Leroy Sane, lecz Coman dograł połowę do końca. Zmiana została dokonana w przerwie. Kolejne osłabienie przed rewanżem z PSG mogłoby przekreślić szanse Bawarczyków na obronę tytułu Ligi Mistrzów...

Zwycięstwo wypuszczone z rąk

Wydawało się, że Bayern zapewnił sobie wygraną, gdy niemoc Bawarczyków przerwał Jamal Musiala. 18-latek błyszczał przez całe spotkanie i zasłużył na strzelonego gola. W 68. minucie doskonale odnalazł się w polu karnym, gdy piłkę zgrał mu Thomas Mueller. Musiala minął obrońcę i z bliska pokonał golkipera Unionu.



Niestety, już kilka minut później Musiala także musiał opuścić boisko. Został ostro sfaulowany przez przeciwnika, ale wydaje się, że nie powinno to rzutować na ewentualny występ przeciwko PSG.



Strzelony gol uśpił piłkarzy Bayernu, którzy w końcówce zupełnie oddali inicjatywę rywalom. Bawarczycy dali się zaskoczyć w prosty sposób - po szybko wyrzuconym aucie krycie zgubił wprowadzony z ławki 18-letni Tanguy Nianzou i Marcus Ingvartsen nie miał problemów, by wpakować piłkę do pustej bramki.



Bayern tym samym podzielił się punktami z Unionem i jego przewaga nad RB Lipsk spadła do pięciu punktów. Ekipa Nagelsmanna pokonała dziś Werder Brema 4-1. Przeczytaj, co działo się w pozostałych meczach Bundesligi



Wojciech Górski





Bayern Monachium - Union Berlin 1-1 (0-0)



Bramka: 1-0 Musiala (68.), 1-1 Ingvartsen (86.).





28. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-10 15:30 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Tobias Stieler 1 1 Bayern Monachium 1. FC Union Berlin Neuer Sarr Boateng Martínez Stanisić Müller Kimmich Musiala Dantas Coman Choupo-Moting Luthe Trimmel Friedrich Knoche Lenz Bülter Prömel Kruse Andrich Endo Musa SKŁADY Bayern Monachium 1. FC Union Berlin Manuel Neuer Andreas Luthe 76′ 76′ Bouna Sarr Christopher Trimmel 66′ 66′ Jerome Boateng Marvin Friedrich Aginaga Javi Martinez Robin Knoche Josip Stanisić 67′ 67′ Christopher Lenz Thomas Mueller 67′ 67′ Marius Bülter Joshua Kimmich Grischa Prömel 68′ 68′ 74′ 74′ Jamal Musiala 72′ 72′ Max Kruse 66′ 66′ Tiago Filipe Oliveira Dantas Robert Andrich 46′ 46′ Kingsley Coman 80′ 80′ Keita Endo 59′ 59′ Eric Maxim Choupo-Moting 72′ 72′ Petar Musa REZERWOWI Alexander Nübel Loris Karius 74′ 74′ 83′ 83′ Tanguy Nianzou Kouassi 80′ 80′ Christian Gentner 66′ 66′ Benjamin Pavard Nico Schlotterbeck Remi Vita Florian Hübner 59′ 59′ David Alaba 67′ 67′ 86′ 86′ Marcus Ingvartsen 46′ 46′ Leroy Sané Sebastian Griesbeck 66′ 66′ Christopher Gavin Scott 67′ 67′ Julian Ryerson Dimitri Joseph Oberlin Mfomo 72′ 72′ Cedric Teuchert 72′ 72′ Joel Pohjanpalo

STATYSTYKI Bayern Monachium 1. FC Union Berlin 1 1 Posiadanie piłki 59,5% 40,5% Strzały 12 6 Strzały na bramkę 3 3 Rzuty rożne 8 1 Faule 10 12 Spalone 1 3