Bayern przystępował do meczu z ogromną liczbą nieobecnych piłkarzy. Z powodu koronawirusa niedostępnych było dziewięciu zawodników, a inni odpadli z powodów urazów oraz gry w Pucharze Narodów Afryki.

Mistrzowie Niemiec ledwo zebrali skład na to spotkanie, ale przegrali z Borussią 1-2. Jedyną bramkę dla Bayernu zdobył Robert Lewandowski.



Po meczu na niemiecką federację wylała się lawina krytyki - od szefa Olivera Kahna, przez Thomasa Muellera aż do bramkarza Svena Ulreicha, zastępującego Manuela Neuera.

- Akceptujemy przepisy DFL, ale zostały one ustalone, gdy koronawirus nie istniał - mówił po meczu Oliver Kahn, apelując o uaktualnienie przepisów.



Z kolei Thomas Mueller nie umiał zrozumieć, dlaczego kontuzjowani piłkarze traktowani są przez niemiecki związek jako zdolni do gry.



- Inni muszą ocenić, czy to sprawiedliwe. Ja wątpię - ocenił po meczu ofensywny pomocnik.



- Mieliśmy dziesięciu zawodników pierwszego zespołu. Reszta to piłkarze rezerw lub drugiej drużyny. Mam wątpliwości, czy należało rozgrywać taki mecz - uzupełnił Sven Ulreich.

