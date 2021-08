Gerd Mueller to nie tylko najlepszy strzelec w historii Bayernu Monachium, ale i całej Bundesligi - w trakcie swojej kariery w niemieckiej ekstraklasie piłkarz ten zaliczył 365 trafień. Łącznie we wszystkich rozgrywkach, jak wylicza strona Bayernu, Mueller trafiał do siatek rywali 566 razy.

Mueller jest więc absolutną legendą ekipy z Bawarii, która natychmiastowo po jego śmierci ogłosiła żałobę. Na stronie fcbayern.com zamieszczono wypowiedzi Herberta Hainera i Olivera Kahna dotyczące "Der Bombera".



"Gerd Mueller na zawsze pozostanie w naszych sercach"

"Dzisiaj jest smutny, mroczny dzień dla FC Bayern i wszystkich jego fanów. Gerd Mueller był największym napastnikiem, jaki kiedykolwiek istniał, oraz wspaniałą osobą i wspaniałą postacią światowego futbolu. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w głębokiej żałobie z jego żoną Uschi i jego rodziną. FC Bayern nie byłby klubem, który wszyscy dziś kochamy bez Gerda Muellera. Jego imię i pamięć będą żyć wiecznie" - stwierdził Hainer.



"Wiadomość o śmierci Gerda Muellera głęboko nas wszystkich zasmuca. Jest jedną z największych legend w historii FC Bayern, jego osiągnięcia są bezkonkurencyjne do dziś i na zawsze będą częścią wielkiej historii klubu i całego niemieckiego futbolu. Gerd Mueller jest symbolem przemiany Bayernu w jeden z największych klubów na świecie - jak żadna inna postać. Gerd na zawsze pozostanie w naszych sercach" - orzekł Oliver Kahn.



Także niemiecki związek piłkarski (DFB) zareagował na odejście dawnego mistrza Europy (1972) i mistrza świata (1974):



"DFB opłakuje śmierć jednego z najwybitniejszych niemieckich piłkarzy wszech czasów. Spoczywaj w pokoju, Gerdzie Muellerze" - napisano.





Gerd Mueller zmarł w niedzielny poranek

Gerd Mueller od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Według komunikatu ze strony Bayernu były piłkarz zmarł w niedzielę rano.

