Już 4 lutego ruszają Klubowe Mistrzostwa Świata. Bayern Monachium dołączy do gry 8 lutego. Jeśli zostanie zwycięzcą turnieju - wyrówna rekord FC Barcelona, wygrywając wszystkie możliwe trofea w ciągu niespełna roku. Czy dla Bawarczyków KMŚ także okażą się "pocałunkiem śmierci"?

Szansa na rekord

Bayern w piątek 5 lutego zagra ligowe spotkanie z Herthą BSC, po czym poleci do Kataru, gdzie odbędą się KMŚ. Tam Bawarczycy swoje zmagania rozpoczną od poniedziałkowego półfinału (8 lutego). Rywalem zwycięzcy Ligi Mistrzów będzie gospodarz turnieju - Al-Duhail lub Al-Ahly, czyli zwycięzca afrykańskiej LM.

Finał rozgrywek, a także mecz o trzecie miejsce, zaplanowany jest na 11 lutego. Już cztery dni później piłkarze Hansiego Flicka ponownie będą musieli być gotowi do gry w Niemczech, bo czeka ich ligowe spotkanie z Arminią Bielefeld.

W katarskiej Dosze Bawarczycy mają mieć wydzieloną strefę, do której nie przedostaną się żadni kibice. Piłkarze mają opuszczać ją tylko w czasie treningów (bez udziału publiczności) oraz meczów (maksymalnie 30 proc. pojemności stadionu).



Jeżeli Bayern zdoła wygrać także Klubowe Mistrzostwa Świata, przejdzie do historii jako druga europejska drużyna, która w ciągu roku sięgnęła po wszystkie sześć możliwych trofeów - mistrzostwo, Puchar i Superpuchar swojego kraju oraz Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, a także KMŚ. Wcześniej udało się to Barcelonie Pepa Guardioli w 2009 roku.



Mocne natężenie spotkań

Pytanie tylko, czy Bayernowi będzie zależeć, by w Katarze zwyciężyć za wszelką cenę. Kalendarz trwającego sezonu i tak jest już przeładowany, a zimowy wyjazd na KMŚ często nazywany był dla obrońcy tytułu LM "pocałunkiem śmierci".



Nie tylko natężenie spotkań, ale i niedogodności związane z podróżami są w stanie wybić z rytmu nawet najsilniejsze drużyny. Zwłaszcza, że na najwyższym poziomie o sukcesie często decydują detale.

Weźmy choćby pod uwagę zeszłoroczny przykład Liverpoolu FC - z powodu wyjazdu na KMŚ "The Reds" musieli odpuścić ćwierćfinał Pucharu Ligi Angielskiej z Aston Villą. Juergen Klopp wystawił zawodników U-23 i w ramach protestu przeciwko natężeniu spotkań nie pojawił się nawet na ławce trenerskiej. Liverpool triumfował w KMŚ, ale być może trudy wyjazdu dały o sobie znać, bowiem niedługo później odpadł także z Pucharu Anglii oraz Ligi Mistrzów, przegrywając z Atletico Madryt już w 1/8 finału.



Wcześniej o klątwie KMŚ mówiło się w przypadku Realu Madryt, który niemal za każdym razem po powrocie z turnieju notował w lidze hiszpańskiej słabszy okres.



Jak gra w Katarze wpłynie na Bawarczyków? Czasu na regenerację nie będzie prawie w ogóle - natychmiast po powrocie czeka ich ligowe spotkanie z Arminią. Dalej też nie ma czasu na odpoczynek - 20 lutego Bayern zagra w lidze z Eintrachtem Frankfurt, a 23 lutego odbędzie się pierwszy mecz 1/8 finału LM przeciwko Lazio Rzym.



To właśnie spotkanie z włoską drużyną wydaje się teraz priorytetem Bawarczyków. Pewnym komfortem dla ekipy Hansiego Flicka jest z pewnością siedmiopunktowa przewaga w Bundeslidze, jaką udało się wypracować na wiceliderem RB Lipsk.

