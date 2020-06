Bayern Monachium zaprezentował stroje, w jakich będzie występował w sezonie 2020/21. Nowe komplety premiere boiskową mają już dziś - w meczu półfinału Pucharu Niemiec przeciwko Eintrachtowi Frankfurt.

Nowe stroje Bayernu pozostawione są w klasycznej dla Bawarczyków charakterystyce. Na pierwszy rzut oka nie różnią się wiele od kompletów, których piłkarze Hansiego Flicka używają w trwającym sezonie.

Różnice są drobne - obie koszulki są niemal jednolicie czerwone. W komplecie z sezonu 2019/20 są jednak delikatne poziome pasy, w nowej wersji - taki zabieg zastosowano w pionie i tylko u góry koszulki.



Co ciekawe, Bayern po raz pierwszy ma zagrać w nowych strojach już w środowy wieczór.

Rywalem Bawarczyków będzie Eintracht Frankfurt, a stawką spotkania awans do finału Pucharu Niemiec. Początek spotkania o godzinie 20.45.



Dla Roberta Lewandowskiego będzie to ostatni mecz przed przymusową pauzą za żółte kartki. Polak nie zagra z tego powodu w najbliższym ligowym meczu z Borussią Moenchengladbach. Do końca sezonu Bundesligi pozostały cztery kolejki.

