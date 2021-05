Robert Lewandowski będzie mógł pobić rekord Gerda Muellera już w nowym stroju Bayernu Monachium. Bawarczycy zaprezentowali nowe wyjazdowe koszulki w czarno-złotych barwach.

Bayern pochwalił się, jak w przyszłym sezonie będą wyglądały wyjazdowe koszulki klubu. Projektanci postawili na czarny kolor ze złotymi elementami.

- Wyjazdowy trykot prezentuje się w prostym i stonowanym stylu - opisuje projekt sam Bayern.



Bayern w nowych strojach już w sobotę

Jak poinformowali mistrzowie Niemiec, premiera nowych strojów będzie miała miejsce już podczas sobotniego starcia z Augsburgiem. W sobotę o 15.30 rozpocznie się mecz ostatniej kolejki sezonu 2020/21.

Będzie to wyjątkowe spotkanie dla Roberta Lewandowskiego. Polak w meczu z Freiburgiem wyrównał już rekord Gerda Muellera, a w spotkaniu z Augsburgiem będzie miał okazję go pobić. Wszystko wskazuje na to, że będzie próbował dokonać tego w nowych barwach.



