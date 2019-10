Król strzelców Euro do lat 21 - Luca Waldschmidt znalazł się na celowniku Bayernu Monachium. Młody napastnik miałby być wsparciem dla Roberta Lewandowskiego.

Niepodważalne miejsce w ataku Bayernu ma "Lewy", ale od kilku sezonów mówi się o konieczności sprowadzenia kolejnego napastnika. Niewypałem okazał się transfer Sandro Wagnera. Niemiec nie chciał grzać ławki rezerwowych, był sfrustrowany i w końcu przyjął lukratywną ofertę z ligi chińskiej.

Lewandowski jest prawdziwym fenomenem - niemal nigdy nie jest kontuzjowany i nie ma wahań formy. Dlatego rola jego zmiennika jest szczególnie niewdzięczna.

Szefowie Bayernu wyszli więc z założenia, że lepiej pozyskać młodych utalentowanych napastników, którzy korzystaliby z trenowania u boku Lewandowskiego. Właśnie dlatego sprowadzili Janna-Fiete Arpa, ale 19-letni Niemiec ma problemy z kontuzjami.



Jak podają niemieckie media, powołując się na calciomercato.com, Bayern interesuje się Lucą Waldschmidtem. 23-letni piłkarz Freiburga strzelił siedem goli podczas ostatnich mistrzostw Europy do lat 21 i wywalczył tytuł króla strzelców. W obecnym sezonie ma na koncie pięć goli w ośmiu meczach, zadebiutował też w seniorskiej reprezentacji Niemiec.



Nic więc dziwnego, że jego wartość rynkowa w ostatnich miesiącach wzrosła do 20 mln euro (źródło Transfermarkt), podobnie zresztą jak zainteresowanie nim dużych klubów.

Z Freiburgiem wiąże go kontrakt ważny do 2022 roku i niewykluczone, że dopiero po jego wypełnieniu dołączy do Bayernu za zasadzie wolnego transferu. To wypróbowana metoda szefów Bayernu na pozyskiwanie wartościowych zawodników bez konieczności płacenia wielkich kwot odstępnego.



