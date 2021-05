Bayern Monachium z dziewiątym tytułem z rzędu, Robert Lewandowski z dziewiątym tytułem w Bundeslidze

Bayern Monachium po raz dziewiąty z rzędu został mistrzem Niemiec. Wielki wkład w ten tytuł miał Robert Lewandowski, który również ma dziewięć tytułów, choć z Bawarczykami wywalczył ich siedem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach 6-0 - skrót. Hat-trick Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

Bayern to prawdziwy hegemon Bundesligi. Od rozgrywek 2012/13 nikt inny nie potrafi wywalczyć mistrzostwa Niemiec.



Od sezonu 2014/15 wkład w zdobycie tytułów w Monachium ma polski napastnik. "Lewy" już siedem razy cieszył się z Bawarczykami z bycia najlepszą ekipą w Niemczech. Wcześniej jednak "Lewy" dwa razy zdobył mistrzostwo w Borussii Dortmund.



Podwójne święto

Reklama

Po sobotnim zwycięstwie z Borussią Moenchengladbach 6-0 na Allianz Arenie odbyła się feta z okazji dziewiątego tytułu Bayernu z rzędu. Lewandowski zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcie z czapeczką z cyfrą "9", która odnosi się do tego, ale w jego przypadku także do wszystkich wywalczonych tytułów w Niemczech.

Polak w spotkaniu z Gladbach popisał się hat-trickiem i z 39 bramkami jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Brakuje mu już też tylko jednego gola do wyrównania rekordu Bundesligi, należącego do byłego snajpera Bayernu - Gerda Muellera.



"Lewy" ma jeszcze dwie kolejki, aby go pobić.



Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP