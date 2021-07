Chiesa to jeden z bohaterów włoskiej kadry na trwających mistrzostwach Europy. Piłkarz Juventusu strzelił niezwykle ważne bramki w meczach z Austrią i Hiszpanią, a już w niedzielę powalczy wraz z kolegami o triumf w Euro 2020. Rywalami Italii w finale będą Anglicy.



Już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że Nagelsmann chciałby sprowadzić Chiesę do Bayernu. Ta transakcja jest jednak niemożliwa do przeprowadzenia.



Chiesa i Olmo nie trafią do Bayernu Monachium

Jak informuje znany dziennikarz Fabrizio Romano, Juventus nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy. Chiesa ma być jedną z kluczowych postaci w drużynie prowadzonej przez Massimiliano Allegriego.



SkySports dodaje, że mistrzów Niemiec i tak nie byłoby stać na transfer Włocha. Podobnie wygląda sprawa Daniego Olmo - byłego podopiecznego Nagelsmanna z RB Lipsk. Hiszpan nie chce opuszczać drużyny, a dodatkowo jego klauzula odstępnego wynosi 80 mln euro. To wydatek, na jaki nie mogą sobie pozwolić działacze Bayernu.



