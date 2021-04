Wydarzeniem weekendu jest oświadczenie trenera Bayernu Monachium, Hansiego Flicka, który poinformował w sobotę, że rezygnuje z posady wraz z końcem sezonu. Władze klubu wydały w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Flick poinformował o swojej decyzji po wygranym meczu ligowym z VfL Wolfsburg (3-2). O tarciach na linii trener-władze głośno było od dawna. Największym problemem były stosunki szkoleniowca z dyrektorem sportowym, Hasanem Salihamidziciem oraz brak większego wpływu trenera na transfery.

Na reakcję władz klubu musieliśmy czekać niemal dobę.

W specjalnym oświadczeniu, opublikowanym na stronie internetowej Bayernu czytamy, że uwaga zespołu skupiać będzie się póki co na zbliżających się meczach ligowych (z Bayerem Leverkusen i FSV Mainz), by nie rozpraszać uwagi zawodników. Zaznaczono także, iż szkoleniowiec przekazał swoją decyzję zarządowi "w ubiegłym tygodniu".



Jednocześnie władze przekazały, iż "nie pochwalają jednostronnej komunikacji" Flicka. Zapowiedziały także, że do rozmów przystąpią po meczu przeciwko ekipie z Moguncji.



