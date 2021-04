Bayern Monachium. Wielu nieobecnych przed meczami z Unionem i PSG

Z nazwisk piłkarzy Bayernu, którzy opuszczą mecz z Unionem Berlin, można utworzyć całkiem silną jedenastkę. Trener Hansi Flick ma spory ból głowy przed sobotnim spotkaniem. A w całkiem bliskiej perspektywie wtorkowy rewanż z PSG.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Bayern Monachium – PSG 2-3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Niklas Suele, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Douglas Costa, Corentin Tolisso, Marc Roca, Lucas Hernandez (kontuzje), Serge Gnabry (koronawirus) oraz Alphonso Davies (zawieszenie) - oto piłkarze, którzy w sobotę na pewno nie zagrają przeciwko Unionowi.

Reklama

Jeśli dołączyć do tego niepewną sytuację Benjamina Pavarda oraz Leroya Sane (obaj trenowali w piątek indywidualnie) otrzymamy prawdziwy kataklizm. I to w kluczowym momencie sezonu.



Bawarczycy mają siedem punktów przewagi nad RB Lipsk, ale wciąż nie są pewni mistrzowskiego tytułu. W sobotę będą musieli radzić sobie w bardzo eksperymentalnym zestawieniu. Do wyjściowego składu ma wrócić Javi Martinez, a szansę debiutu w wyjściowej jedenastce otrzyma Tiago Dantas. W ataku znów wiele będzie zależało od Erica Maxima Choupo-Motinga.



Problemy Bayernu przed Unionem i PSG

O ile przegrana w sobotnim meczu z Unionem nie będzie jeszcze tragedią, tak brak wyraźnej wygranej nad PSG sprawi, że Bawarczycy pożegnają się z Ligą Mistrzów. Sytuacja kadrowa przed wtorkowym meczem może się poprawić, ale tylko nieznacznie - do dyspozycji trenera powinni wrócić Davies, Hernandez oraz Goretzka, choć największe wątpliwości są przy ostatnim z wymienionych piłkarzy.

Swojej frustracji nie krył Hansi Flick, którego konflikt z Hasanem Salihamidziciem uległ ostatnio zaognieniu. Dyrektor sportowy Bayernu krytykowany jest za jakość letnich transferów - piłkarze tacy jak Bouna Sarr, Marc Roca, czy Choupo-Moting nie zapewniają zespołowi odpowiedniej jakości.



- Nie da się ukryć, że w zeszłym sezonie mieliśmy więcej jakości - rzucił Flick na konferencji prasowej, wbijając w ten sposób szpilkę Salihamidziciowi. Bośniakowi nie udało się pozyskać godnych następców Thiago, Ivana Periszicia oraz Philippe'a Coutinho.



Początek spotkania Bayernu z Unionem w sobotę o godzinie 15.30. Transmisja spotkania na Eleven Sports 1.





Zdjęcie Trener Bayernu Monachium Hansi Flick ma ból głowy z wyborem składu na kolejny mecz / AFP

WG