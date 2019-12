Bayern Monachium podejmuje VfL Wolfsburg w 17. kolejce Bundesligi. Czy Robert Lewandowski poprawi swój dorobek i jeszcze w tym roku dobije do granicy 20 ligowych bramek? Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!





VfL Wolfsburg zdecydowanie należy do ulubionych rywali Roberta Lewandowskiego. Do legendy przeszedł już mecz, w którym polski napastnik zdobył pięć bramek w dziewięć minut przeciwko "Wilkom". Ogółem bilans "Lewego" w meczach z Wolfsburgiem to 18 spotkań i 21 bramek.

Po spotkaniu Lewandowski ma poddać się planowanej już od dawna operacji, po której ma mieć około dwutygodniową przerwę od treningu.



Lista nieobecnych piłkarzy Bayernu jest dziś wyjątkowa długa. Za żółte kartki pauzuje Thiago Alcantara, a kontuzje wykluczają z gry Kingsleya Comana, Lucasa Hernandeza, Niklasa Suele, Leona Goretzkę oraz Corentina Tolliso. Na ławce rezerwowych, poza bardzo młodymi zawodnikami, jest tylko Jerome Boateng.

Bayern zaczął od zdecydowanych ataków, chcąc jak najszybciej otworzyć wynik meczu. Wydawało się, że w jednej z pierwszych akcji w doskonałej sytuacji znajdzie się Serge Gnabry, ale w momencie podania od Philippe'a Coutinho Niemiec był na spalonym.

W 12. minucie wymarzoną okazję miał Ivan Periszić. Chorwat miał sporo miejsca po dośrodkowaniu Muellera, lecz jego strzał głową zdołał wybronić golkiper gości.

Trzy minuty później Bawarczycy zdrzemnęli się jednak w defensywie, co w tym sezonie zdarza się im właściwie w każdym spotkaniu. Felix Klaus znalazł się oko w oko z Manuelem Neuerem, lecz uderzył prosto w bramkarza.







Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 0-0 - trwa I połowa



Bayern: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Mueller, Kimmich, Coutinho - Gnabry, Lewandowski, Periszić.

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussilon - Schlager, Guilavogui, Arnold - Santos Sa, Klaus, Steffen.



Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy