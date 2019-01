Bayern Monachium podejmuje VfB Stuttgart w meczu 19. kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Bayern Monachium chce sięgnąć po siódme z rzędu zwycięstwo w Bundeslidze i zmniejszyć stratę do prowadzącej Borussii Dortmund. Drużyna Łukasza Piszczka wczoraj pokonała 5-1 Hannover 96 i ma aż dziewięć punktów przewagi nad Bawarczykami.

Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie mistrza Niemiec. W kadrze meczowej zabrakło m.in. kontuzjowanych Arjena Robbena i Francka Ribery'ego.

Bawarczycy bardzo szybko otworzyli wynik meczu, a asystę przy bramce zaliczył Robert Lewandowski. Joshua Kimmich dośrodkował w pole karne do Kinglseya Comana, który wyciągnął golkipera z bramki. Bramkarz trącił piłkę, która doszła do Thomasa Muellera. Niemiecki zawodnik bez namysłu dośrodkował futbolówkę w pole bramkowe, a Lewandowski wycofał ją do Thiago. Szybko rozegrana akcja sprawiła, że Hiszpan skierował piłkę do bramki, do której nie zdążył jeszcze wrócić Ron-Robert Zieler!

Chwilę później bardzo blisko podwyższenia na 2-0 był Kimmich. Jego strzał minął jednak minimalnie słupek bramki. W 11. minucie świetne podanie od Leona Goretzki dostał Lewandowski, ale chorągiewka sędziego bocznego wystrzeliła w górę.







Bayern Monachium - VfB Stuttgart 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Thiago (5.)



Bayern: Neuer - Kimmich, Suele, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago, Goretzka - Mueller, Lewandowski, Coman.

VfB Suttgart: Zieler - Beck, Kabak, Kempf, Insua - Ascacibar, Gentner - Esswein, Gonzalez, Zuber - Donis.

