On jest niesamowity! Robert Lewandowski pokonał Rafała Gikiewicza, bijąc jednocześnie kolejny rekord Bundesligi - jako pierwszy strzelał bramki w pierwszych dziewięciu kolejkach niemieckiej ekstraklasy! Dzięki trafieniu Polaka Bayern pokonał Union Berlin 2-1, wskakując na fotel lidera Bundesligi. Mimo porażki, Gikiewicz uświetnił swoje 32. urodziny bardzo dobrym występem. Gdyby nie nasz bramkarz zwycięstwo Bawarczyków byłoby zdecydowanie bardziej okazałe.

"Lewy" wyrównał przed tygodniem rekordowe osiągnięcie Pierre-Emericka Aubameyanga - strzelał bramki w ośmiu pierwszych meczach sezonu Bundesligi. Ta statystyka jest już jednak nieaktualna, dzięki trafieniu w starciu z Unionem Polak poprawił wyczyn Gabończyka.

2019-10-26 15:30 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 75000 | Arbiter: M. Fritz STATYSTYKI Bayern Monachium 1. FC Union Berlin 2 1 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 16 6 Strzały na bramkę 11 3 Rzuty rożne 8 2 Faule 9 16 Spalone 2 4

Niko Kovacz desygnował dziś do gry niezwykle ofensywnie usposobioną jedenastkę. Za środek pola odpowiada trio: Thiago Alcantara, Philippe Coutinho, Thomas Mueller, a grający na środku ataku Lewandowski jest wspierany na skrzydłach przez Kingsley'a Comana i Ivana Periszicia.

Już w pierwszej fazie meczu zarysowała się delikatna przewaga gospodarzy, którzy jednak nie mieli pomysłu na pokonanie szczelnej obrony berlińczyków. Przełamanie nastąpiło w 13. minucie, gdy gola zdobył Benjamin Pavard. "Asystował" mu... Gikiewicz! Polak wypiąstkował przed pole karne dośrodkowanie Joshuy Kimmicha. Futbolówka spadła na nogę Francuza, który, niczym na mundialu w starciu z Argentyną, uderzył widowiskowo z woleja. Nie trafił wprawdzie w górny róg, a w środek bramki, ale to wystarczyło, by dać Bawarczykom prowadzenie.

Strzelony gol dodał piłkarzom Bayernu jeszcze więcej pewności siebie. Kontrolowali oni całkowicie przebieg meczu, długo utrzymując się przy piłce. Klarownych sytuacji strzeleckich wciąż jednak brakowało.

Cztery minuty przed przerwą na indywidualne zakończenie akcji zdecydował się Coutinho. Brazylijczyk uderzył prawą nogą sprzed "szesnastki", lecz zrobił to zbyt lekko - Gikiewicz pewnie złapał toczącą się po murawie futbolówkę.

Po zmianie stron Lewandowski udowodnił, że jest w tym sezonie nie do zatrzymania. Umożliwiają mu to nie tylko kosmiczne umiejętności, ale i odrobina szczęścia. W 53. minucie Polak chciał zagrać do jednego z partnerów, piłka odbiła się od rywala i wróciła pod jego nogi. RL9 dobrze wiedział co ma zrobić i nie pozostawił Gikiewiczowi żadnych szans.

Po chwili, po analizie VAR, sędzia podyktował rzut karny dla Unionu. Futbolówkę ustawił na wapnie Sebastian Andersson, ale Manuel Neuer odczytał jego zamiary i obronił strzał.



W 65. minucie Lewandowski mógł skompletować dublet, lecz Gikiewicz obronił jego niezły strzał z woleja.

Sporo ożywienia do ofensywy Bayernu wprowadził Serge Gnabry, który pojawił się na murawie w 66. minucie, zastępując Comana. Niemal od razu próbował sprytnym strzałem pokonać polskiego golkipera, ten jednak intuicyjnie sparował futbolówkę na rzut rożny. Osiem minut przed końcem meczu Niemiec spróbował szczęścia po raz kolejny, tym razem sprzed pola karnego - Gikiewicz znów skutecznie interweniował.



Patent na rodaka miał jednak Lewandowski, który po dograniu Gnabry'ego wpakował piłkę do siatki. Gol nie mógł jednak zostać zaliczony - skrzydłowy Bayernu był na spalonym.

Odpowiedź Unionu była niezwykle szybka i konkretna. Beniaminek Bundesligi wywalczył kolejny rzut karny - tym razem na bramkę zamienił go Sebastian Polter, co zwiastowało niezwykle emocjonującą końcówkę spotkania.



Mogła ona należeć do Bayernu. Gikiewicz w kapitalnym stylu powstrzymał jednak strzał głową wprowadzonego z ławki rezerwowych Leona Goretzki. Bayern ostatecznie pokonał więc Union 2-1, dzięki czemu awansował na pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi.

2 1 Bayern Monachium 1. FC Union Berlin Neuer Boateng Kimmich Pavard Coutinho Davies Periszić Thiago Lewandowski Coman Mueller Gikiewicz Friedrich Lenz Subotić Trimmel Andrich Bülter Gentner Kroos Andersson Ingvartsen SKŁADY Bayern Monachium 1. FC Union Berlin Manuel Neuer Rafał Gikiewicz Jerome Boateng Marvin Friedrich Joshua Kimmich Christopher Lenz 13′ 13′ Benjamin Pavard Neven Subotić 86′ 86′ Philippe Coutinho Christopher Trimmel Alphonso Davies 17′ 17′ Robert Andrich 76′ 76′ Ivan Periszić Marius Bülter Alcantara Thiago Christian Gentner 53′ 53′ Robert Lewandowski 60′ 60′ Felix Kroos 65′ 65′ Kingsley Coman 58′ (k.) 58′ (k.) 67′ 67′ Sebastian Andersson Thomas Mueller 66′ 66′ Marcus Ingvartsen REZERWOWI Sven Ulreich Moritz Nicolas David Alaba Julian Ryerson Lars Lukas Mai Keven Schlotterbeck Mickaël Cuisance Joshua Mees 65′ 65′ Serge Gnabry Michael Parensen 86′ 86′ Leon Goretzka Manuel Schmiedebach 76′ 76′ Corentin Tolisso 60′ 60′ Sheraldo Becker 67′ 67′ 86′ (k.) 86′ (k.) Sebastian Polter 66′ 66′ Anthony Ujah

Bayern Monachium - Union Berlin 2-1



Bramka: Pavard (13.), Lewandowski (53.) - Polter (86.)



Żółte karki: Andrich

Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Davies - Thiago, Coutinho (Goretzka 87.), Mueller - Coman (Gnabry 66.), Lewandowski, Periszić (Tolisso 76.).

Union: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotić, Lenz - Kroos (Becker 60.) - Ingvartsen (Ujah 66'), Gentner, Andrich, Bulter - Andersson (Polter 66.).



