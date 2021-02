- To jest skandal! Nie pozwolić drużynie na start w tak ważnej sytuacji. To nie jest mecz towarzyski - w zdecydowany sposób skomentował piątkowe problemy komunikacyjne Bayernu Monachium Uli Hoeness. Niemiec równie sugestywnie odniósł się do sytuacji Hansiego Flicka.

Piątkowy wieczór był bardzo napięty dla piłkarzy Bayernu Monachium. Bawarczycy najpierw grali spotkanie z Herthą, a później mieli udać się z Berlina na KMŚ, które zostaną rozegrane w Katarze.



Plany zespołu popsuło aż siedmiogodzinne opóźnienie. - To jest skandal! Nie pozwolić drużynie na start w tak ważnej sytuacji. To nie jest mecz towarzyski. Bayern reprezentuje niemiecki futbol na Klubowych Mistrzostwach Świata - grzmiał honorowy prezes Bayernu Uli Hoeness, cytowany przez "sport1.de".



Niemiec odniósł się również do pojawiąjących się w mediach doniesieniach dotyczących przyszłości Hansiego Flicka i jego pracy w reprezentacji Niemiec.

- To kompletnie szalony pomysł. Hansi zaczyna dopiero robić karierę jako trener. I będę szczery, praca przy reprezentacji Niemiec nie jest marzeniem nieprzespanych nocy - dodał Hoeness.



Szkoleniowiec Bayernu w najbliższym tygodniu stanie przed szansą na zdobycie kolejnego trofeum. Bayern będzie miał szansę na wygranie KMŚ.





