Nowy sezon Bundesligi to szansa nie tylko dla Roberta Lewandowskiego na poprawienie swoich rekordów, ale również znakomita możliwość dla innych graczy Bayernu Monachium. Alphonso Davies stanie przed szansą na potwierdzenie swojej wartości, a Corentin Tolisso może wreszcie spędzić więcej minut na boisku.

Alphonso Davies ma za sobą bardzo udany sezon. Kanadyjczyk łącznie wystąpił w 46 spotkaniach, podczas których zdobył trzy brami i zaliczył 10 asyst. 19-latek z bardzo dobrej strony pokazał się również podczas ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym Bayern pokonał Barcelonę aż 8-2. Obrońca "Die Roten" asystował przy bramce Joshuy Kimmicha po efektownym rajdzie bocznym sektorem boiska.

- Kiedy go widzę, to myślę sobie, że on jest jak S-Bahn (szybka kolej miejska - przyp. red.) na pełnych obrotach. Davies był kupiony do nas z myślą o grze na lewej pomocy, ale szybko zauważyliśmy, że to inny typ piłkarza niż Franck Ribery czy Arjen Robben - powiedział działacz Bayernu Uli Hoeness, cytowany przez "Sport1.de".



- Jego drybling przeciwko Barcelonie był pokazywany we wszystkich stacjach na świecie i pewnie wiele osób zastanawiało się kim on jest. Przy wszystkich pozytywnych cechach na boisku, Davies jest również dobrym facetem - dodał.



Niemiec oprócz Kanadyjczyka w ostatnich dniach bardzo często chwalił Corentina Tolisso. Francuz nie mógł ostatnio zająć miejsca w pierwszym składzie ze względu na liczne kontuzje, jednak odejście Thiago może być kolejną szansą dla niego.



- Jest mistrzem świata, piłkarzem, który inaczej interpretuje swoją rolę na boisku niż Javier Martinez czy Thiago. Coco jest bardzo niebezpieczny przed bramką i można go wrzucić do składu "na ślepo" - stwierdził Hoeness.



Tolisso przeszedł do "Die Roten" za 41,5 miliona euro w 2017 roku z Olympique Lyon. Długo był to rekordowy zakup klubu, a dotychczas Bayern wydał więcej jedynie na Lucasa Hernandeza i Leroy'a Sane.



- W tej chwili znajduje się on w swojej najlepszej formie i pokazuje to na treningach. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak wnosi to do gry - pochwalił Francuza także szkoleniowiec Bawarczyków Hansi Flick.



Kolejny sezon będzie dla Francuza szansą na pokazanie swoich umiejętności. Z Bayernem pożegnał się już bowiem Thiago, a według niemieckich mediów niepewna jest nadal przyszłość Javiera Martineza. Na środku pomocy nie będzie zatem zbyt dużej konkurencji i niewykluczone, że Tolisso dostanie więcej okazji do gry.



Bayern Monachium kolejny sezon Bundesligi zainauguruje już dziś, starciem z Schalke o godzinie 20:30.



