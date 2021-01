Robert Lewandowski po 18 ligowych kolejkach ma na koncie aż 23 bramki. Musi jednak strzelać dalej, jeśli chce pobić legendarny rekord Gerda Muellera. Kolejne polowanie na gole może urządzić sobie w sobotę w meczu przeciwko TSG Hoffenheim. Początek spotkania o godzinie 15.30, transmisja w Eleven Sports 1, relacja tekstowa w Interii.

Za nami zaledwie jedna kolejka po półmetku Bundesligi, a bilans bramkowy Roberta Lewandowskiego w wielu sezonach już teraz zapewniłby mu koronę króla strzelców. Tym razem napastnika Bayernu Monachium z jednej strony naciska Erling Haaland z Borussii Dortmund, a z drugiej "Lewy" sam goni legendarny rekord Gerda Muellera.



Słynny napastnik w sezonie 1971/72 zdobył 40 ligowych bramek - to wynik, którego w Bundeslidze nie udało się powtórzyć nikomu.



"Lewy" w obecnym tempie jest na jak najlepszej drodze, by pobić rekord Muellera, choć to wciąż zadanie piekielnie trudne. W pozostałych 16 spotkaniach Lewandowski musiałby zdobyć aż 17 bramek.



Szansę na wyśrubowanie swojego dorobku snajper Bayernu będzie miał już w sobotę podczas meczu z TSG 1899 Hoffenheim. Bawarczycy będą chcieli zrewanżować się rywalom za bolesną porażkę z jesieni, kiedy niespodziewanie ulegli aż 1-4.



Dobrą informacją dla Lewandowskiego jest fakt, że w bramce Hoffenheim stanie Oliver Baumann. To jeden z "ulubionych" bramkarzy polskiego strzelca - w dotychczasowych meczach pokonał go aż 16 razy.



Początek spotkania Bayern - Hoffenheim w sobotę o godzinie 15.30. Mecz będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Relacja tekstowa na żywo w Interii.

Zdjęcie Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie już 23 ligowe bramki! / East News / East News

WG