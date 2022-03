Tajemnica tężyzny fizycznej kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski fascynuje media na całym świecie. Często cytowano samego Lewandowskiego, który uważa, że pomaga mu w tym dieta ułożona i stosowana przez jego żonę Annę. Podstawą musi być jednak odpowiedni trening fizyczny. Za to od 2014 roku odpowiada 48-letni Holger Broich, który podpisał z Bayernem Monachium kontrakt 1 lipca, dokładnie tego samego dnia co Lewandowski. Pracują już razem niemal osiem lat.

Bayern Monachium. Ulubione dyscypliny Roberta Lewandowskiego

W tym czasie Polak zagrał w bawarskim klubie 362 mecze, zdobył 333 bramki, z powodu urazów opuszczając zaledwie 23 spotkania (6,35 procenta).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gole Roberta Lewandowskiego w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2021/2022. WIDEO Polsat Sport

Według madryckiego dziennika "As" siła, dynamika, refleks, szybkość, odporność na urazy zawiodły Polaka na piłkarski szczyt. W wieku 33 lat został drugi raz z rzędu wybrany przez FIFA na najlepszego piłkarza świata.

Metoda Broicha składa się z dwóch głównych punktów. Pierwszy to wzmacnianie masy mięśniowej dzięki czemu podnosi się potencjał fizyczny sportowca i jego odporność na urazy. Broich wykorzystuje trening obwodowy łączący ćwiczenia redukujące tkankę tłuszczową ze wzmacniającymi. Poza tym Lewandowski uprawia inne dyscypliny w tym swoje ulubione tenis i sporty walki. Pracuje też nad utrzymaniem refleksu, szybkości i koncentracji. Do tych ogólnych dość stwierdzeń "As" zamieszcza filmiki z treningów napastnika Bayernu Monachium.

Bayern Monachium. Metaboliczny wiek Roberta Lewandowskiego

Wnioski nie są specjalnie rewolucyjne i odkrywcze. Za "wieczną młodością" Polaka stroją lata regularnego, specjalistycznego i wymagającego treningu oraz dieta. Dzięki nim wiek biologiczny (metaboliczny) Polaka jest niższy. Podstawową sprawą są oczywiście geny, ale ćwiczeniami, zdrowym odżywianiem i prowadzeniem się na niego wpływać. Poprawiać tempo przemiany materii oraz zdolność tkanek organizmu do regeneracji.

"Wymagająca rutyna najlepszego piłkarza świata. LEWANDOWSKI" - taki tytuł wymyślił hiszpański dziennik do swojej multimedialnej publikacji.

ZOBACZ TEŻ:

Robert Lewandowski, czy Erling Haaland? "To przyszłość Bayernu"

Zaskakujący ruch agenta Roberta Lewandowskiego