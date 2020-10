Dzięki wygranej w Superpucharze Niemiec Thomas Mueller został najbardziej utytułowanym piłkarzem w Niemczech. Zawodnik Bayernu ma już na swoim koncie 27 pucharów, co pozwoliło mu wyprzedzić jedną z legend "Die Roten" w tej klasyfikacji.

Bayern Monachium w ostatnim czasie był nie do zatrzymania i Bawarczycy dołożyli dwa kolejne trofea do swojej bogatej kolekcji. Klub sięgnął bowiem po Superpuchar Europy i Niemiec, co było kolejno czwartym i piątym pucharem zdobytym przez "Die Roten" na przełomie poprzedniego i obecnego sezonu.



Świetna dyspozycja klubu przełożyła się na ustanowienie kolejnego rekordu przez piłkarza drużyny z Monachium. Thomas Mueller ma już bowiem na swoim koncie 27. pucharów i został dzięki temu najbardziej utytułowanym piłkarzem w Niemczech.

Mueller wyprzedził w ten sposób dwóch byłych zawodników Bayernu: Bastiana Schweinsteigera (26 tytułów) i Toniego Kroosa (25 tytułów). Niemiec całą swoją karierę spędził w Bayernie Monachium. Do tej pory rozegrał on 539 spotkań w barwach "Die Roten", podczas których zdobył 201 bramek i zaliczył 195 asyst.



Wszystkie trofea Thomasa Muellera:

- Mistrzostwo Niemiec (9 razy)



- Puchar Niemiec (6 razy)

- Superpuchar Niemiec (6 razy)



- Liga Mistrzów (2 razy)



- Superpuchar Europy (2 razy)



- Klubowe mistrzostwo świata



- Mistrzostwo świata

