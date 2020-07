Bawarczycy w tym sezonie mają już na koncie dublet, a mogą sięgnąć jeszcze po triumf w Lidze Mistrzów. Jednak niewykluczone, że wkrótce stracą jednego z czołowych graczy. - Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by przekonać Thiago do pozostania - deklaruje trener Hansi Flick.

- Thiago chce odejść. Byliśmy gotowi spełnić wszystkie jego wymagania finansowe, ale wygląda na to, że chce się sprawdzić w nowym otoczeniu. Nie chcemy stracić go za darmo - stwierdził dzień przed finałem Pucharu Niemiec Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z "Bildem".



Ta deklaracja szefa Bayernu nie pozostawia złudzeń, że jeśli Hiszpan nie zmieni swojego zdania, Bawarczycy będą starali się sprzedać go w letnim okienku transferowym. To ostatni moment, by zarobić na pomocniku, którego kontrakt kończy się rok później.



Wiele mówi się także o możliwym odejściu Davida Alaby, którego umowa także obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. Austriak także nie podpisał jeszcze nowej umowy.



- Zrobię wszystko, by zatrzymać Thiago i Alabę na dłużej. Chociaż wiem, że z Thiago to nie łatwe - zaznaczył już po wygranym 4-2 finale z Bayerem Leverkusen trener Hansi Flick.



- Zdaję sobie sprawę, że w pewnym wieku chcesz spróbować swoich sił w innej lidze. Będę jednak próbował przekonać go do pozostania - dodał Flick.





