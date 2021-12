Bayern Monachium po kilku nieudanych próbach przedłużenia umowy z Kingsleyem Comanem zmienia swoją politykę. Teraz zamierza sprowadzić Brazylijczyka Raphinhę, który gra w Leeds United. To nie jest już tylko ruch, który ma skłonić FGrancuza do ustępstw, ale realny transfer. Według brazylijskich mediów, jego ukończenie jest na ostatniej prostej.

Raphinha znajdzie się w Bayernie Monachium

Raphinha trafił do Leeds United jesienią zeszłego roku za 16 mln euro plus bonusy. Ma kontrakt do czerwca 2024 roku. Bayern jest gotów go wykupić. Brazylijczyk ma już pięć występów w kadrze canarhinos i zbiera świetne recenzje w Premier League.



Wcześniej mówiło się, że Bayern zamierza sprowadzić takich piłkarzy jak Luis Diaz czy Ousmane Dembele.



