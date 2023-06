Jeszcze przed zakończeniem sezonu Bundesligi stało się niemal jasne, że zakup nowego napastnika, który de facto stanie się bezpośrednim następcą Roberta Lewandowskiego, to dla Bayernu Monachium priorytet na letnie okno transferowe. Po transferze Polaka do FC Barcelona w ofensywie mistrza Niemiec pozostała spora wyrwa, co przyznawały otwarcie najważniejsze osobistości związane z klubem .