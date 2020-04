- Neuer to klasa światowa, cenimy go i mamy nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - powiedział Hasan Salihamidzić, pytany o negocjację z Manuelem Neuerem. Niemiecki bramkarz wyznał ostatnio, że jest rozczarowany wyciekiem informacji o rozmowach do mediów, jednak sytuacja została już prawdopodobnie wyjaśniona.

