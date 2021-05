Już w najbliższy weekend Bayern Monachium może zapewnić sobie 31. tytuł mistrza Niemiec. Mecz z Borussią Moenchengladbach będzie także kolejną odsłoną pogoni Roberta Lewandowskiego za rekordem Gerda Muellera. By ułatwić Polakowi pobicie historycznego wyczynu, trener Hansi Flick zaordynował mu specjalny trening.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. FSV Mainz - Bayern Monachium 2-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Po 31 kolejkach Bundesligi "Lewy" ma na koncie 36 trafień. By pobić rekord legendarnego Muellera z sezonu 1971/21 Polak musi więc zdobyć pięć bramek w pozostałych trzech spotkaniach.



Lewandowski jest w stanie tego dokonać, lecz musi liczyć na pomoc kolegów z drużyny oraz trenera, który postanowił zadbać o formę strzelecką naszego reprezentanta.





Lewandowski ciężko trenuje, by pobić rekord Muellera

Reklama

Jak donosi "Bild", podczas ostatnich zajęć mistrzowie Niemiec skupili się między innymi na aspektach ofensywnych. Ćwiczyli ataki ze skrzydeł, zagrywając piłkę w pole karne, gdzie akcję miał skutecznie finalizować "Lewy". "To trening, który ma pomóc pobić rekord 40 bramek" - stwierdzili niemieccy dziennikarze.



Trener Flick zadbał także o pozostałych piłkarzy, którzy podczas treningu obwodowego podnosili hantle, biegali i ciągnęli za sobą specjalne sanki z obciążeniem, by w ten sposób poprawić szybkość i siłę. Wszystko po to, aby jak najszybciej móc otworzyć szampany po wywalczeniu kolejnego tytułu mistrzowskiego.

TB