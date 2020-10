Złe wieści dla Bayernu Monachium tuż przed spotkaniem Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Serge Gnabry otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

"Serge Gnabry otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Czuje się dobrze i przebywa obecnie w kwarantannie" - poinformował Bayern Monachium.

Oznacza to, że skrzydłowy na pewno nie zagra w środowym meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt, a także najbliższych spotkaniach.



To tym gorsza wiadomość, że w przeciągu kolejnych dwóch tygodni Bayern czekają dwa spotkania ligowe i kolejne dwa mecze Ligi Mistrzów - z Lokomotiwem Moskwa i RB Salzburg. Prawdopodobnie Gnabry opuści więc aż połowę spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów.



Nie wiadomo też, czy skrzydłowy wróci do gry na ligowy hit z Borussią Dortmund, który ma odbyć się 7 listopada.

Według niemieckiego "Bilda" Gnabry jeszcze we wtorek trenował z całą drużyną Bayernu. Nie wiadomo, jakie będzie miało to skutki w postaci dalszych poczynań zarządzających Bayernem oraz Ligą Mistrzów.



Gnabry wystąpił w sześciu meczach Bayernu od początku sezonu. Zdobył trzy bramki, zanotował jedną asystę.





