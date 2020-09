Nieprawdopodobna kanonada w Monachium! Robert Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył dwie asysty w meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen. Bayern wygrał pierwszy mecz w sezonie 2020/21 aż 8-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Schalke 04 Gelsenkirchen 8-0. Gol i dwie asysty Lewandowskiego - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

1. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-09-18 20:30 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Felix Zwayer Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen 8 0 DO PRZERWY 3-0 S. Gnabry 4',47',59' L. Goretzka 19' R. Lewandowski 31' T. Müller 69' L. Sané 71' J. Musiala 81'

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu!

Reklama

Bayern mocno zaczął spotkanie. Na prowadzenie wyszedł już w czwartej minucie, po strzale Serge'a Gnabry'ego.



W kolejnej akcji pierwszą dobrą okazję miał Lewandowski. Strzał Polaka wybił jednak obrońca.



Kapitan reprezentacji Polski cierpliwie czekał na swoje trafienie, a prowadzenie Bayernu podwyższył Leon Goretzka. W 19. minucie, po koronkowej akcji popisał się precyzyjnym strzałem po ziemi.



Trzeciego gola Lewandowski wypracował już sam. Najpierw w polu karnym był faulowany przez Ozana Kabaka, a później sam podszedł do "jedenastki". W 31. minucie pewnie ją wykorzystał i rozpoczął szósty sezon z rzędu z golem na inaugurację Bundesligi.



Przed przerwą Bayern miał jeszcze jedną znakomitą sytuację. Strzał Leona Goretzki sprzed linii bramkowej wybił obrońca. Dobitka Niklasa Suele odbiła się od słupka.

W pierwszej połowie mistrz Niemiec nie zdobył kolejnej bramki. Ta sztuka udała się za to już w pierwszej minucie drugiej części.

Defensywa Schalke się pogubiła. Bayern wyszedł z szybkim atakiem. Tuż przed wychodzącym bramkarzem piłkę strącił Leroy Sane, a Gnabry trafił do pustej bramki.

Po godzinie gry znowu dwójkowa akcję przeprowadzili Sane i Gnabry. Kolejny raz dogrywał ten pierwszy, a drugi skompletował hat-tricka.



10 minut później drugi raz do siatki trafił Mueller. Piękną asystą "krzyżakiem" popisał się Lewandowski. Zagrał idealnie na nogę Niemca, a ten strzałem z woleja pokonał bramkarza.

W kolejnej akcji do dwóch asyst gola dołożył Sane. Niemiec wykorzystał sytuację sam na sam.



Bayern jednak mecz z ośmioma bramkami. Po podaniu Lewandowskiego indywidualną akcję przeprowadził 17-letni Jamal Musiala. Z lewej strony zszedł do środka i trafił do siatki.

8 0 Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen Neuer Pavard Süle Boateng Hernández Pi Goretzka Sané Gnabry 3 Kimmich Müller Lewandowski Fährmann Rudy Kabak Stambouli Oczipka Matondo Serdar Bentaleb Harit Uth Paciência SKŁADY Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen Manuel Neuer Ralf Faehrmann Benjamin Pavard Sebastian Rudy Niklas Süle 30′ 30′ Ozan Muhammed Kabak 73′ 73′ Jerome Boateng 82′ 82′ Benjamin Stambouli Lucas Hernández Pi Bastian Oczipka 19′ 19′ 51′ 51′ Leon Goretzka 66′ 66′ Rabbi Matondo 71′ 71′ 73′ 73′ Leroy Sané 30′ 30′ Suat Serdar 4′, 47′, 59′ 4′, 47′, 59′ 73′ 73′ Serge Gnabry Nabil Bentaleb 65′ 65′ Joshua Kimmich 79′ 79′ Amine Harit 69′ 69′ 83′ 83′ Thomas Mueller Mark Uth 31′ (k.) 31′ (k.) Robert Lewandowski 79′ 79′ Gonçalo Mendes Paciencia REZERWOWI Alexander Nübel Markus Schubert Sven Ulreich 79′ 79′ Timo Becker Alphonso Davies Hamza Mendyl 73′ 73′ Chris Richards Malick Thiaw 73′ 73′ Mickaël Cuisance 30′ 30′ Alessandro Schöpf Aginaga Javi Martinez Vedad Ibiszević 73′ 73′ 81′ 81′ Jamal Musiala Ahmed Kutucu 51′ 51′ Corentin Tolisso 66′ 66′ Benito Raman 83′ 83′ Joshua Zirkzee 79′ 79′ Steven Skrzybski

STATYSTYKI Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen 8 0 Posiadanie piłki 62,9% 37,1% Strzały 26 3 Strzały na bramkę 19 1 Rzuty rożne 9 2 Faule 11 11 Spalone 3 3

MP

Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz