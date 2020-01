Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie rozgromił 5-0 Schalke 04 Gelsenkirchen. Polski napastnik strzelił gola już w 6. minucie i wyrównał kolejny rekord Bundesligi! Do tego na swoje konto Lewandowski zapisał asystę, a Bayern zbliżył się na punkt do lidera RB Lipsk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern wypożyczył zawodnika z Realu. Odriozola zaprezentowany na konferencji. Wideo AFP

Robert Lewandowski potrzebował dziś zaledwie jednej bramki, by wyrównać kolejny rekord. Kapitan polskiej reprezentacji strzelał gole w każdym z ośmiu poprzednich spotkań z Schalke. Strzelił gola i dziś! Dotychczas jedynym piłkarzem w historii Bayernu z lepszą serią przeciwko jednemu klubowi był w latach 1969-74 Klaus Fischer, który zdobywał bramki w dziewięciu meczach z rzędu przeciwko VfB Stuttgart. "Lewy" wyrównał jego osiągnięcie.



Reklama

Bayern wykorzystał potknięcie RB Lipsk, które przegrało 0-2 z Eintrachtem Frankfurt. Bawarczycy tracą do lidera już tylko jeden punkt.



Zaskoczeniem był brak w wyjściowym składzie Philippe'a Coutinho. Na ławce rezerwowych Bayernu znalazł się też wypożyczony z Realu Madryt Alvaro Odriozola.

Pierwszą okazję wykreowało sobie Schalke. Suat Serdar uderzył z linii pola karnego, ale Manuel Neuer był tam, gdzie powinien.

Lewandowski do zdobycia bramki potrzebował tylko sześciu minut! Po dośrodkowaniu w pole karne bramkarz Markus Schubert popełnił błąd i wypuścił piłkę z rąk. Dopadł do niej Ivan Periszić, podał do Lewandowskiego, a ten pewnie umieścił ją w bramce!



Tym samym "Lewy" zdobył 21. bramkę w tym sezonie Bundesligi, wyprzedzając o jedno trafienie Timo Wernera.

Odpowiedź Schalke była natychmiastowa i Bayern od straty gola uratowała poprzeczka!

Kilka minut później piłka ponownie znalazła się w bramce Schuberta. Strzał sprzed pola karnego oddał Joshua Kimmich, a tor lotu piłki zmienił jeszcze Thomas Mueller. Gol nie został jednak uznany, bo według sędziego Mueller znajdował się na minimalnym spalonym.

W 37. minucie Allianz Arena ponownie eksplodowała z radości, gdy Leon Goretzka i Benjamin Pavard rozmontowali defensywę rywala. Po widowiskowej wymianie podań Lewandowski skierował piłkę do pustej bramki. Wówczas do akcji wkroczył VAR i pokazał, że Pavard przy jednym z podań był na spalonym i sędzia musiał anulować bramkę.

Bardzo blisko zdobycia bramki Lewandowski był także w ostatniej minucie przed przerwą. Po rzucie rożnym Polak oddał bardzo mocny strzał głową, ale znakomicie interweniował Schubert.

Bayern naciskał i jeszcze w doliczonym czasie potwierdził swoją dominację, a upragnioną bramkę zdobył Mueller. Po dośrodkowaniu w pole karne Goretzka zgrał piłkę głową do niemieckiego napastnika, a ten z bliska umieścił ją w bramce! 2-0 do przerwy.

19. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-01-25 18:30 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 75000 | Arbiter: M. Gräfe 5 0 Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Periszić Davies Goretzka Thiago Mueller Lewandowski Schubert Kabak Kenny Nastasić Oczipka Gregoritsch Caligiuri Harit Mascarell Serdar Matondo SKŁADY Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen Manuel Neuer Marcus Schubert David Alaba Ozan Muhammed Kabak Jerome Boateng 80′ 80′ Jonjoe Kenny Joshua Kimmich Matija Nastasić Benjamin Pavard Bastian Oczipka 68′ 68′ Ivan Periszić 57′ 57′ Michael Gregoritsch Alphonso Davies Daniel Caligiuri 50′ 50′ 78′ 78′ Leon Goretzka Amine Harit 58′ 58′ 62′ 62′ Alcantara Thiago Omar Mascarell González 45′ 45′ Thomas Mueller Suat Serdar 6′ 6′ Robert Lewandowski 57′ 57′ Rabbi Matondo REZERWOWI Sven Ulreich Michael Langer Álvaro Odriozola Arzallus Juan Miranda González 62′ 62′ Philippe Coutinho Jean-Clair Todibo Mickaël Cuisance 80′ 80′ Weston McKennie 68′ 68′ 89′ 89′ Serge Gnabry Münir Mercan 78′ 78′ Corentin Tolisso Alessandro Schöpf Joshua Zirkzee 57′ 57′ Nassim Boujellab Guido Burgstaller 57′ 57′ Ahmed Kutucu

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia z rzutu wolnego Davida Alaby, po faulu na Lewandowskim. Austriak uderzył znakomicie, ale Schubert popisał się doskonałą interwencją.

Co z tego jednak, skoro już kolejny rzut rożny przyniósł Bayernowi bramkę. Leon Goretzka szalenie efektownie uderzył piłkę nożycami i umieścił ją w bramce! 3-0 po naprawdę przepięknym trafieniu Goretzki.

Zdjęcie Tak efektownym uderzeniem Leon Goretzka umieścił piłkę w bramce / TF-Images/Getty Images / Getty Images

W 58. minucie było już 4-0, a tym razem Lewandowski zapisał na swoje konto asystę. Piłkę na środku boiska przejął Kimmich, ruszył z nią Thiago i podał w pole karne do "Lewego". Ten minął obrońcę i wyłożył ją Hiszpanowi do pustej bramki!

Od tamtej pory Bayern wyraźnie kontrolował sytuację, a w jego szeregach aktywni byli zwłaszcza Phlippe Coutinho i Serge Gnabry, którzy weszli na boisko z ławki rezerwowych. To właśnie po indywidualnej akcji Gnabry'ego i bardzo nieporadnej interwencji Schuberta padła piąta bramka dla Bayernu, po której arbiter zakończył spotkanie.



Bayern Monachium - Schalke 04 Gelsenkirchen 5-0 (2-0)



Bramka: 1-0 Lewandowski (6.), 2-0 Mueller (45+2.), 3-0 Goretzka (49.), 4-0 Thiago (58.), 5-0 Gnabry (89.).



Bayern Monachium: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago (62. Coutinho), Goretzka (78. Tolisso) - Mueller, Lewandowski, Periszić (68. Gnabry).

Schalke 04: Schubert - Kenny (80. McKennie), Kabak, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, Mascarell, Harit, Serdar - Matondo (57. Boujelaab, Gregoritsch (57. Kutucu).

STATYSTYKI Bayern Monachium Schalke 04 Gelsenkirchen 5 0 Posiadanie piłki 73% 27% Strzały 22 7 Strzały na bramkę 15 2 Rzuty rożne 9 2 Faule 3 5 Spalone 3 2

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Robert Lewandowski i jego gest radości / Getty Images

Wojciech Górski